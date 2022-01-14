Рейсы будут выполняться с посадкой в Магнитогорске дважды в неделю — по вторникам и субботам.

В настоящее время из Екатеринбурга в Минеральные Воды летает авиакомпания "Уральские авиалинии".

По данным пресс-службы "Кольцово", по итогам 2021 года пассажиропоток на курортном маршруте превысил 53,6 тыс. человек, что сравнимо с показателями допандемийного 2019 года. С приходом нового авиаперевозчика общее число рейсов из Екатеринбурга в Ставропольский край увеличится с трех до пяти в неделю.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году авиакомпания перевезла 1,22 млн человек (снижение на 2% относительно 2019 года), став по этому показателю 11-й среди авиакомпаний РФ. В 2021 году авиакомпания планирует увеличить пассажиропоток до 1,9 млн человек.

Международный аэропорт "Кольцово" принадлежит структурам Виктора Вексельберга, управляется группой "Аэропорты регионов". Является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.