"В связи с длительным прохождением циклона и ухудшением метеоусловий, аэропорт "Южно-Сахалинск" закрыт до 23:00 (местное время). В настоящее время все службы аэропорта работают в усиленном режиме, производится очистка от снега инфраструктуры аэропорта. Взлетно-посадочная полоса готова принимать и выпускать воздушные суда", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорт будет закрыт до 15:00 местного времени (07:00 мск).

По данным пресс-службы, в пассажирском терминале скопления пассажиров нет, представители авиакомпаний обеспечивают расселение и питание пассажиров.

Согласно онлайн-табло аэропорта, на настоящий момент задержаны 50 рейсов на вылет и прилет, из них 27 рейсов отменены и перенесены на субботу, воскресенье и понедельник.

На вылет задержаны два рейса в Москву, два — в Новосибирск, четыре — во Владивосток, три — в Хабаровск, в Комсомольск-на-Амуре. Отменены рейсы в Токио (Япония), Якутск, Советскую Гавань, а также все внутриобластные рейсы по Сахалину и на Курилы. Аналогичные рейсы задержаны и отменены на прилет.

В четверг аэропорт также был закрыт, тогда задержали 30 рейсов на прилет и вылет.

По данным синоптиков, метель в Южно-Сахалинске и его окрестностях продолжится в ночь на субботу. В областном центре в четверг был объявлен режим ЧС из-за метели, в пятницу остановлена работа общественного транспорта, город утопает в сугробах, которые метели намели за три дня. Спецтехника круглосуточно третьи сутки подряд чистит основные автомагистрали города, на которых быстро образуются снежные переметы. Дороги на юге Сахалина и в пригороде областного центра закрыты. Очевидцы в соцсетях сообщают о том, что в результате сильного шторма в море у юго-восточного побережья Сахалина подмыло участок дороги в Долинском районе между селами Взморье и Фирсово федеральной автотрассы Южно-Сахалинск — Оха, часть дороги обвалилась.

Школьники южных районов Сахалина и Южно-Сахалинска третьи сутки учатся в дистанционном режиме.