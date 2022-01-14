"Наша задача в мае 2023 года открыть первые пять отелей. Дальше мы будем двигаться с темпом пять-шесть отелей в год", — сообщил Аскеров.

Как сообщалось, круглогодичный курорт с игорной зоной "Дунайя" планируется создать на косе между озером Сасык и Черным морем. На 500 га предлагается создать 95 отелей и инфраструктурных объектов. В будущем отельный фонд курорта на 20 тысяч мест позволит привлечь около 6 млн туристов ежегодно. По словам Аскерова, проект непосредственно на косе создаст около 25 тысяч новых рабочих мест, а целом инициирует создание до 100 тыс рабочих мест в смежных отраслях. Проект Dunaya Resort Ukraine демонстрируется в рамках украинского павильона на EXPO 2020.

29 декабря 2021 г. Одесская областная администрация зарегистрировала госпредприятие "Дунайя" с уставным фондом 10 тыс. грн.

По словам Аскерова, на первом этапе задачами ГП "Дунайя" станет оформление земельного участка, создание ТЭО и разработка детального плана развития территории.

После запуска проекта ГП "Дунайя" будет выполнять функции управляющей компании, а именно контролировать соблюдение инвестдоговоров и управлять инфраструктурными объектами.

Аскеров подчеркнул, что при разработке концепции изучался опыт шести стран, которые в последние 25 лет создавали у себя игорные зоны: Шри-Ланки, Вьетнама, Южной Кореи, Грузии, Казахстана, РФ.

"Мы изучили опыт этих проектов, чтобы не допустить ошибок. К примеру, в Батуми до сих пор жалеют, что позволили казино в черте города, к тому же у них не было комплексного решения, и они по ходу решали возникающие вопросы. В Шри-Ланке на старте было не уделено достаточно внимания экологическим вопросам, им пришлось исправлять эти моменты в процессе реализации. Мы все эти вопросы учитываем, поэтому отошли в конечной концепции от "игрового города". Мы не создаем игорную зону. Мы создаем город-курорт с экологической философией, в котором есть и гемблинг (от англ. — игра на деньги)", — сообщил Аскеров.

По его словам, значительная часть выделена спорту и оздоровлению. "Будет бальнеология, к примеру, мы планируем использовать грязи, которыми славился Сасык. Это будет курорт с круглогодичным режимом работы", — сообщил Аскеров.

По его словам, на сегодняшний день уже есть более 30 заявок на строительство пятизвездочных отелей от компаний, которые имеют в своем портфеле подобные проекты. Это и отечественные, и иностранные компании. Также высказали готовность участвовать в этом проекте много девелоперских компаний.

При этом эксперт отмечает, что интерес иностранных инвесторов связан с перспективами внутреннего туризма. "В Украине около 40 млн населения, из которых 20% (около 8 млн чел.) активно путешествуют. Это хороший показатель, нет зависимости в условиях пандемии от внешних туристов, как примеру в Египте", — поясняет Аскеров.

В целом объем инвестиций в объекты "Дунайя" он оценивает в $2,5 млрд, а общая сумма инвестиций, которые аккумулирует проект, превысит $10-12 млрд в течение 10-15 лет.