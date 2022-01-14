Проект включает в себя инсталляцию фотографий, снятых в конце ХХ века в Приморском, некогда Южно-Уссурийском, крае. В 1993 году фотограф принял участие в экспедиции Приморского краевого музея им. Арсеньева к староверам на север Приморья. Все съемки сделаны на среднеформатную пленочную камеру. Для инсталляции фотографии отпечатаны на холсте.

Вторая важная составляющая выставки — медиапроекция снимков Ямадзуэ Сабуро. С 1938 по 1941 год японский фотограф находился в Манчжурии в старообрядческой деревне Романовка. Сохранились уникальные негативы этого мастера, запечатлевшего лица и быт русских староверов на далекой окраине Китайской империи. Именно в эти труднодоступные места — в Сибирь, на Сахалин, в Приморье, в Маньчжурию — уходили русские христиане старого обряда вначале от царской, а позже — от советской власти.

В рамках открытия выставки "Староверы: от Маньчжурии до Южно-Уссурийского края" пройдет презентация и показ фильма "Новое небо, новая земля" режиссера Владимира Асмирко.

"Фильм посвящен легенде, не одно столетие волновавшей умы русских староверов. Из века в век они шли, иногда целыми деревнями, через горы, тайгу и пустыни, за горизонт изведанного мира на поиски мифического царства. Историки, священники, философы, художники, жители столицы и далекой деревни в Бурятии, ученые России и Японии в документальном фильме рассуждают об истоках возникновения, смыслах, о самой возможности существования в нашем мире таинственной страны Беловодье", — рассказал журналистам руководитель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, при поддержке которого организован проект.