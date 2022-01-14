Он уточнил, что предстоит воссоздать архитектурный облик ресторана 1954 года. После завершения работ здесь снова будет ресторан.
Особое внимание специалисты уделят главному фасаду. Так, отреставрируют историческую отделку стен, окон и дверей. На втором ярусе демонтируют поздние квадратные кирпичные колонны и деревянный навес, на их месте будут металлические торшеры. В галереях второго яруса сделают навесы, пропускающие свет.
Кроме того, реставраторы расчистят лестницы, укрепят кирпичную кладку, сделают гидроизоляцию и восстановят пол в технике терраццо. Большое внимание уделят лепнине и другому декору фасадов.
На основе проведенных архитектурных натурных и химико-технологических исследований разработан проект воссоздания интерьеров обеденных залов. Исторический облик вернут люстрам, зеркалам, оконным рамам и дверям.
Напомним, трехэтажное здание "Золотого колоса" построили 68 лет назад в западной части ВДНХ на берегу 3-го Каменского пруда. Фасад украшают арочные окна, портик с фронтоном и полукруглой аркой, сдвоенные колонны и колоннада парадного входа. Чтобы попасть в ресторан, нужно было записываться за полгода. Всего он вмещал тысячу человек.
Ранее Емельянов в интервью "Интерфаксу" сообщал, что памятники культурного наследия должны вовлекать в "жизнь современного города".
"Я не хочу сказать, что приспособить историческое здание под ресторан легко, но это вполне возможно. Мы же видим, что в московских зданиях — объектах культурного наследия, наличествует и большое количество внушительных и дорогих ресторанов, и небольших демократичных кафе", — заявил тогда Емельянов.