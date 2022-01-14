"Здание "Золотого колоса" на ВДНХ — интереснейший памятник архитектуры федерального значения, который долго ждал комплексной реставрации. В постсоветское время помещения ресторана использовались в качестве склада. Затем здание закрыли до проведения восстановительных работ, и оно долго пустовало. Для создания реставрационного проекта специалисты исследовали и описали все особенности памятника", — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он уточнил, что предстоит воссоздать архитектурный облик ресторана 1954 года. После завершения работ здесь снова будет ресторан.

Особое внимание специалисты уделят главному фасаду. Так, отреставрируют историческую отделку стен, окон и дверей. На втором ярусе демонтируют поздние квадратные кирпичные колонны и деревянный навес, на их месте будут металлические торшеры. В галереях второго яруса сделают навесы, пропускающие свет.

Кроме того, реставраторы расчистят лестницы, укрепят кирпичную кладку, сделают гидроизоляцию и восстановят пол в технике терраццо. Большое внимание уделят лепнине и другому декору фасадов.

На основе проведенных архитектурных натурных и химико-технологических исследований разработан проект воссоздания интерьеров обеденных залов. Исторический облик вернут люстрам, зеркалам, оконным рамам и дверям.

Напомним, трехэтажное здание "Золотого колоса" построили 68 лет назад в западной части ВДНХ на берегу 3-го Каменского пруда. Фасад украшают арочные окна, портик с фронтоном и полукруглой аркой, сдвоенные колонны и колоннада парадного входа. Чтобы попасть в ресторан, нужно было записываться за полгода. Всего он вмещал тысячу человек.

Ранее Емельянов в интервью "Интерфаксу" сообщал, что памятники культурного наследия должны вовлекать в "жизнь современного города".

"Я не хочу сказать, что приспособить историческое здание под ресторан легко, но это вполне возможно. Мы же видим, что в московских зданиях — объектах культурного наследия, наличествует и большое количество внушительных и дорогих ресторанов, и небольших демократичных кафе", — заявил тогда Емельянов.