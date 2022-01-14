Ей предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель человека). Уголовное дело в ближайшее время поступит в суд.

"Уголовное дело было передано в Главное следственное управление по поручению председателя СКР после проведения им личного приема супруги погибшего, которая выражала несогласие с ходом расследования уголовного дела в территориальном следственном управлении, где на протяжении года виновные установлены не были", — говорится в сообщении.

После передачи уголовного дела следователями центрального аппарата в кратчайшие сроки проведен значительный объем следственных действий и экспертных исследований, отмечает пресс-служба.

"Установлено, что 7 января 2021 года Шиндина организовала с нарушением требований федерального законодательства и нормативных актов по обеспечению безопасности туризма групповую экскурсию к расположенному на особо охраняемой природной территории Камчатского края водопаду "Вилючинский", где в результате обрушения ледяной массы погиб мужчина", — сообщает пресс-служба.

Супруга погибшего, по данным пресс-службы, получила травмы.

В целях возмещения вреда, причиненного потерпевшим, на имущество директора турфирмы в сумме 5 млн рублей наложен арест, сообщает пресс-служба. Также по инициативе следствия Минтуризма Камчатки приняло меры к организации безопасных туристических маршрутов в районе водопада "Вилючинский" с целью исключения в дальнейшем подобных происшествий.