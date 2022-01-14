"Пересадка и оказание услуг транзита в Международном аэропорту Гонконга для лиц, которые за последние 21 дней находились в группе особо отмеченных (по эпидемиологической ситуации — ИФ) мест, приостановлена", — приводят СМИ выдержки из заявления.

СМИ уточняют, что речь идет о группе стран, входящих в высокую группу риска по COVID-19: это свыше 150 стран мира, включая США, Великобританию и Австралию.

Запрет вступит в силу в воскресенье и, как ожидается, действовать он будет не менее месяца.

Ранее в Гонконге был зафиксирован штамм коронавируса "омикрон", после чего власти стали ужесточать ограничительные меры. В частности, было объявлено о закрытии детских садов и начальных школ. Ожидается, что школы останутся закрыты до первой недели февраля.

Всего в Китае за время пандемии коронавируса выявили свыше 103 тыс. заражений COVID-19, более 4,6 тыс. инфицированных скончались.