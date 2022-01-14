"Сегодня, в соответствии с решением Государственной Думы, правительством будут внесены поправки ко второму чтению проекта Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Поправки подготовлены с учетом обсуждения законопроекта в первом чтении со всеми фракциями Государственной Думы", — сообщила Голикова журналистам в пятницу.

Она уточнила, что среди поправок — сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года, в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР.

Кроме того, среди поправок, как сообщила Голикова, предоставление полномочий Минздраву установления срока действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки. Также среди поправок — возможность получения военнослужащими и приравненными к ним лицами сертификатов с соблюдением необходимых требований защиты их данных.

Резонансный правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах (17357-8) был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря.

К первому чтению к проекту закона был принят проект постановления, в котором Дума рекомендует правительству до рассмотрения указанного законопроекта во втором чтении проработать ряд вопросов.

В частности, установить медицинские противопоказания к проведению прививки против новой коронавирусной инфекции; предоставить гражданам возможность посещать культовые здания и сооружения, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления QR-кодов. Также предполагалось, что обладатели положительного результата ПЦР-теста и антител к коронавирусу получат сертификат сроком на год. Количество антител измеряться не будет, учитываться будет лишь их наличие, говорится в постановлении Думы.