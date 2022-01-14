"Правительство, совместно с партией "Единая Россия", в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", — сказала вице-премьер журналистам в пятницу.

"Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", сейчас это будут новые вызовы", — сказала вице-премьер.

Законопроект о введении qr-кодов в первом чтении был принят Госдумой в декабре 2021 года.

Резонансный правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах (17357-8) был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря.

К первому чтению к проекту закона был принят проект постановления, в котором Дума рекомендует правительству до рассмотрения указанного законопроекта во втором чтении проработать ряд вопросов.

В частности, установить медицинские противопоказания к проведению прививки против новой коронавирусной инфекции; предоставить гражданам возможность посещать культовые здания и сооружения, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления QR-кодов. Также предполагалось, что обладатели положительного результата ПЦР-теста и антител к коронавирусу получат сертификат сроком на год. Количество антител измеряться не будет, учитываться будет лишь их наличие, говорится в постановлении Думы.

Однако никаких документов из правительства по реализации этих норм в Думу не поступало.