"Суд приговорил виновную к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Женщина проходила по уголовным делам, возбужденным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).

Суд установил, что жительница Хабаровска предоставила в налоговую информацию о том, что ее соучастник является единственным учредителем и директором ООО "Райдо". После чего через подконтрольную ей компанию стала продавать туристам путевки, которые впоследствии оказались пустышками.

"Не намереваясь выполнять услуги по предоставлению туристических продуктов, с октября 2019 года по сентябрь 2020 года она выдавала гражданам подложные документы в виде туристических путевок, не производя бронирование у туроператоров готовых туристических продуктов", — сообщает прокуратура.

В итоге потерпевшими по делу были признаны 86 человек. Общий ущерб, причиненный им, оценен в сумму свыше 12,6 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.