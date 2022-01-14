«Как следует из письма директора главного департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Турции д-ра Ахмета Текина, клиникам страны официально разрешено прививать иностранных туристов используемыми в стране вакцинами за плату. Ранее вакцинация от COVID-19 в Турции была доступна только тем россиянам, которые имели вид на жительство в этой стране», — сообщает АТОР.

По информации ассоциации, в некоторых государственных клиниках уже проводят вакцинацию иностранцев.

«В крупнейших частных медицинских холдингах также заявляют, что готовы к приему туристов на вакцинацию. Она проводится без предварительной записи, с собой нужно иметь только заграничный паспорт. Тем не менее, скорее всего, российским туристам понадобится сопровождающий, который знает турецкий, так как сотрудники клиник, особенно государственных, очень часто не говорят по-английски», — подчеркивают в ассоциации.

По ее данным, в Турции туристы могут получить только две двухкомпонентные вакцины на выбор – Pfizer/BionTech или китайскую Sinovac, за каждый укол нужно будет заплатить 400 турецких лир (порядка 2,2 тыс. р.).

«Данные туриста уже после первого укола внесут в государственную информационную систему eNabiz, и он получит бумажный и цифровой сертификат о вакцинации. Этот сертификат совместим с европейской системой цифровых сертификатов вакцинации и признается в Евросоюзе – то есть, Турция выдает сертификат уже европейского образца (EU DCC). Соответственно, если привиться в Турции Pfizer/BionTech, то с таким сертификатом турист может при наличии визы путешествовать по Европе», — сообщает АТОР.

По оценкам туроператоров, направление может занять до 20% рынка вакцинных туров, при этом наиболее востребована будет вакцинация в Стамбуле. «Принимающие компании страны уже разрабатывают для российских партнеров пакеты с трансфером до места вакцинации и обратно, сопровождением и переводом, при необходимости — с проживанием в отелях. Купить поездки на вакцинацию в Турции можно будет у тех компаний, которые сейчас предлагают прививочные туры в Сербию, Хорватию, Армению и другие страны», — подчеркивают в ассоциации.