"Лифт упал с седьмого этажа. В нем могли находиться двое рабочих. По предварительным данным, они погибли", — сказал источник.

По его информации, на седьмом этаже отеля проводился ремонт.

Источник уточнил, что погибшие рабочие, ремонтировавшие лифт, — граждане Армении.

В главном управлении МЧС по Москве подтвердили сведения о двух погибших в результате падения лифта.

"Предварительно установлено, что при проведении ремонтных работ произошло падение лифта в шахту. К сожалению, по предварительной информации, погибли двое рабочих", — сообщили в главке.

Официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила "Интерфаксу", что по факту инцидента начата прокурорская проверка.

"Прокуратура города проводит проверку в связи с обнаружением тел двух мужчин в отеле на улице Большая Якиманка", — сообщила Нефедова.

По ее словам, предварительно установлено, что погибшие — рабочие-ремонтники по обслуживанию лифтов.

"Президент-отель" — одна из крупнейших гостиниц Москвы, расположенная на улице Большая Якиманка. В отеле 204 номера различных категорий (стандарт, делюкс, полулюкс и люкс). Отель является местом проведения встреч глав государств и правительств, международных форумов, конгрессов, конференций, мероприятий представителей политических организаций, бизнеса, культуры, искусства и спорта. Одновременно в гостинице можно разместить около 2000 участников мероприятий.