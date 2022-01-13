Согласно их данным, с 15 января смогут возобновить работу парикмахерские, спортзалы и магазины, занимающиеся продажей товаров не первой необходимости. Однако они пока что смогут принимать ограниченное количество посетителей.

Кроме того, ожидается, что колледжи и университеты вновь будут открыты для очных занятий.

Однако бары, рестораны, театры и музеи останутся закрытыми. Большинство общественных мест закрыты в Нидерландах с середины декабря. По сообщениям европейских СМИ, на фоне продолжительных ограничений жители приграничных районов Нидерландов начали ездить в магазины в Германию и Бельгию.

Правительство страны, как ожидается, в пятницу утвердит официальное решение по ослаблению ограничений.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Нидерландах остается напряженной, несмотря на снижение числа госпитализаций. По прогнозам местных служб здравоохранения, суточный показатель прирост новых случаев может увеличиться в ближайшие недели. Доминирующим в Нидерландах штаммом объявлен "омикрон".