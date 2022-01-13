"Зеленый" статус означает наличие вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб. Кроме того, "зеленый" статус имеют лица, переболевшие коронавирусом в течение последних 3 месяцев.
"Принимаемые меры основаны на данных о высокой скорости распространения и передачи варианта коронавируса "омикрон". Ученые отмечают высокую заразность "омикрона" — скорость распространения и передачи выше, чем у "дельта"-штамма в 5 раз, удваивая число инфицированных каждые три-четыре дня", — отметили в комитете.
В комитете подчеркнули, что вводимые ограничения направлены на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, снижение риска увеличения числа заболеваний, профилактику недопущения введения более жестких ограничительных мер.
За последние дни эпидситуация по коронавирусной инфекции в Казахстане резко ухудшилась. Только за последние сутки в республике зарегистрировано 9122 подтвержденных ПЦР-тестом случая COVID-19.