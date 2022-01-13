Как следует из опубликованного на сайте крымского правительства документа, с 17 января возвращается требование о предъявлении QR-кодов с информацией о вакцинации или перенесенном заболевании либо ПЦР-тестов для посещения заведений общественного питания, торговых центров, салонов, саун, фитнес-центров, театров и кинотеатров.

Также с понедельника вводится запрет на развлекательные мероприятия в ресторанах. Продлен "до особого распоряжения" запрет на работу хостелов.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия; кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг.

В конце 2021 года количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса в Крыму начало снижаться: этот показатель опустился с максимальных 880 до 60. В связи с этим власти временно, до 20 января, отменили необходимость предъявлять QR-коды для посещения общественных мест.

В последние дни в регионе возобновился рост числа заболевших, за минувшие сутки вирус обнаружен у 94 человек. За все время пандемии диагноз "COVID-19" был подтвержден у 127 тыс. человек, более 4,5 тыс. пациентов умерли.