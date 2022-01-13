«По итогам 2021 года на Мальдивах отдохнули 222,4 тыс. туристов из России, это в 2,7 раза больше чем в 2019 году. Каждый шестой турист на островах оказался россиянином. По словам туроператоров, рост спроса на направление и конкуренция среди туркомпаний привели к снижению маржинальности туров на Мальдивы. Однако если границы популярных европейских и азиатских стран будут в 2022 году открываться для россиян, то ситуация стабилизируется», — рассказала порталу «Интерфакс-Туризм» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По данным министерства туризма Мальдив, в 2021 году республику посетили 1,3 млн иностранных туристов, это на 22,4% меньше, чем в 2019 году. Однако в 2019 году турпоток из РФ составил всего 83,6 тыс. человек, следовательно, он вырос за время пандемии коронавируса в 2,7 раза. Тогда Россия занимала шестое место по числу путешественников – после Китая, Индии, Италии, Германии и Великобритании. Сейчас туристы из РФ по итогам года заняли второе место после Индии.

В декабре Мальдивы посетили 17,6 тыс. россиян, из них более 7 тыс. прилетели в период с 25 по 31 декабря.

Ломидзе добавила, что Мальдивы переживают уникальный рост спроса на российском рынке, но как только полноценно откроются Пхукет, Бали и другие островные направления, количество российских прибытий на архипелаг сократится.