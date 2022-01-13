"У меня большие основания полагать, что законопроект о QR-кодах будет отложен на неопределенный срок", — сказал Миронов "Интерфаксу" в четверг.

Ранее информированный источник в парламенте сообщил агентству, что проект закона, как ожидается, будет отложен по совокупности факторов.

"Во-первых, правительство не заявляет его как приоритетный, кроме того, в регионах в настоящее время и так губернаторы и санитарные врачи могут использовать имеющиеся полномочия и вводить в случае необходимости QR-коды для посещения общественных мест", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, вице-спикер Госдумы Петр Толстой пояснил "Интерфаксу" в четверг, что порядок работы Госдумы и правительства не подразумевает рассмотрения законов без направленных в Госдуму подзаконных актов, "а таких актов в отношении законопроекта о QR-кодах пока нет".

"Все эти основания имеют значение и повлияют на планы о его рассмотрении", — подтвердил Миронов.

Вместе с тем он пояснил, что главная причина ожидаемого отказа от рассмотрения — "это неготовность населения воспринимать этот закон".

"В день я до сих пор получаю по несколько десятков писем, критикующих законопроект. То же самое, думаю, происходит у правительства, у президента", — отметил политик.

Кроме того, он считает, что "если авторы хотели сподвигнуть людей на вакцинацию, то они в большой мере уже вакцинировались после того, как только этот проект закона был внесен".

"Есть законопроекты, принятые в первом чтении еще много лет назад и до сих пор находящиеся на рассмотрении в Думе", — пояснил Миронов.

Резонансный правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах (17357-8) был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря.

К первому чтению к проекту закона был принят проект постановления, в котором Дума рекомендует правительству до рассмотрения указанного законопроекта во втором чтении проработать ряд вопросов.

В частности, установить медицинские противопоказания к проведению прививки против новой коронавирусной инфекции; предоставить гражданам возможность посещать культовые здания и сооружения, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления QR-кодов. Также предполагалось, что обладатели положительного результата ПЦР-теста и антител к коронавирусу получат сертификат сроком на год. Количество антител измеряться не будет, учитываться будет лишь их наличие, говорится в постановлении Думы.

Однако никаких документов из правительства по реализации этих норм в Думу не поступало.