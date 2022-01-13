По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 13 января, с 19 часов на территории области прогнозируется усиление юго-западного, западного ветра 15-22 м/с. Утром 14 января ожидается усиление западного, северо-западного ветра 25-29 м/с.

Главное управление МЧС России по Калининградской области предупреждает, что выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях опасен для жизни. Рекомендуется в период усиления ветра не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.