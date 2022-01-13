Как сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика, чистый убыток в октябре-декабре составил $407 млн, или $0,64 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $1,1 млрд, или $1,71 на акцию, полученной за аналогичный период доковидного 2019 года.

До этого компания завершила два квартала с прибылью.

Между тем скорректированная прибыль в четвертом квартале составила 22 цента на акцию, а опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 14 центов на акцию.

Выручка Delta Air в минувшем квартале снизилась на 17% относительно четвертого квартала 2019 года, до $9,47 млрд, но также превзошла консенсус-прогноз на уровне $9,02 млрд.

Загруженность рейсов сократилась до 78% с 86% при прогнозе аналитиков на уровне 83,7%.

В 2021 году в целом компания получила чистую прибыль в размере $280 млн и скорректированный убыток в $2,6 млрд при выручке в $29,9 млрд.

В текущем квартале, который завершится в марте, Delta Air ожидает падения выручки на 72-76% относительно первого квартала 2019 года, говорится в сообщении компании.

Из-за вспышки заболеваемости COVID-19 американские авиакомпании были вынуждены отменить свыше 30 тыс. рейсов в период с 24 декабря по 11 января. Главный исполнительный директор Delta Air Эд Бастиан сказал в интервью Dow Jones, что из-за штамма "омикрон" компания понесла потери в размере около $75 млн, включая упущенную выручку в связи с отменой рейсов.

"Это был самый тяжелый праздничный период за все время", — сказал он, добавив, что есть надежда, что худшее уже позади.

Котировки акций Delta Air в ходе предварительных торгов в четверг растут на 1,8%. За последний месяц капитализация авиакомпании увеличилась на 13%, до $26,4 млрд.