Штамм зарегистрирован у молодого человека, приехавшего в регион из Санкт-Петербурга.

"Пациент с клиникой ОРВИ обратился в одну из центральных районных больниц области 3 января. Молодому человеку был сделан экспресс-тест, который оказался положительным. Далее у пациента взяли ПЦР-тест и направили в референс-центр, где и было установлено, что заражение произошло именно омикрон-штаммом", — приводятся в сообщении слова главы департамента здравоохранения области Алексея Плотникова.

В пресс-службе подчеркнули, что потенциальные носители омикрон-штамма, контактировавшие с зараженным, на данный момент изолированы в домашних условиях и находятся под наблюдением медиков.