«С 31 декабря по 7 января клиенты ВТБ потратили за рубежом на туристические цели 1,4 млрд рублей. Это в 2,6 раза превышает расходы за границей за тот же период прошлого года. Количество транзакций выросло в 2,3 раза», — говорится в сообщении.

На первом месте по объему трат уже второй год остаются ОАЭ, где клиенты банка потратили на туристические цели 300 млн рублей – на 73% больше, чем год назад.

«На втором месте по объему трат россиян расположились тропические острова – Мальдивы, Багамы, Сейшелы, Доминикана и Маврикий. Здесь клиенты ВТБ израсходовали на каникулах 147 млн рублей, то есть втрое больше, чем в начале прошлого года. На третьем месте оказалась Турция: там объем трат по картам составил 110 млн рублей, что вдвое больше, чем годом ранее. При этом по количеству транзакций Турция заняла второе место, в несколько раз обогнав другие популярные направления», — сообщили в банке.

В топ-10 стран по обороту также вошли Италия, Белоруссия, Франция, Испания, Египет, Таиланд и Венгрия. Наиболее заметный прирост трат показали Венгрия (в 45 раз), Таиланд (в 23 раза) и Италия (в 8 раз).

Большая часть расходов россиян за границей пришлась на оплату гостиниц: на размещение в отелях за неделю было потрачено свыше полумиллиарда рублей.

Ранее Ассоциация туроператоров сообщила, что объем продаж туров за рубеж в новогодние каникулы 2022 года превысил показатели прошлого года на 80-300%.