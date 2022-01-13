"Растущий туристический поток в регион во время пандемии наглядно показал нам, что усилия властей по развитию инфраструктуры гостеприимства были очень своевременны. Масштабно эту работу мы начали в прошлом году. Шесть муниципалитетов получили почти 54 млн рублей на свои проекты, которые им позволили нарастить возможности для качественного отдыха людей", — сказал Ермак.

По его словам, в этом году на развитие туринфраструктуры муниципалитетов будет направлено более 58 млн рублей. Министерство уже провело конкурсный отбор проектов на создание в 2022 году условий для отдыха и рекреации в городских округах.

Очень важно, что в этом конкурсе приняло участие уже большее число муниципальных образований, которые хотят воспользоваться финансовой поддержкой областного правительства. Опыт прошлого года подстегнул многих глав районов. По итогам заседания комиссии победителями признаны 19 проектов из 14 муниципальных образований, отметил министр.

"Несмотря на то, что гостей из других регионов России к нам приезжает много, в первую очередь объектами туристической инфраструктуры области пользуются сами калининградцы. Наверное, поэтому получателями субсидий в этом году станут в основном восточные муниципалитеты. Туристы, в том числе из числа местных жителей, все чаще путешествуют вглубь области. Наша задача — создать там комфортные условия для отдыха", — добавил Ермак.

Так получили поддержку проекты благоустройства туристических маршрутов и туристической навигации в Гвардейске, Гусеве и Черняховске, а также территории деревни викингов "КАУП". Будет проведено дооснащение трех ранее благоустроенных муниципальных пляжей в Мамоновском, Полесском и Правдинском городских округах, выполнен капитальный ремонт чаши городского бассейна, расположенного в Славске. Но есть проекты и в приморских городах, заключил министр.

Как сообщалось, в декабре 2021 года Андрей Ермак сообщил, что прошедший год вновь стал рекордным по приему российских туристов. В регионе побывало более 1,9 млн человек, на 10,5% выше показателей 2019 года, когда был поставлен рекорд — 1 млн 742 тыс. человек. Предыдущий 2020 год не является показательным из-за пандемии, хотя и тогда было 1,2 млн туристов.