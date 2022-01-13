«В Подмосковье началась реконструкция горнолыжного комплекса «Снеж.Ком». Пока работы затронули лишь горнолыжный склон. Каток, фитнес-центр и аква-зона функционируют в штатном режиме. По вопросам возврата оплаченных услуг необходимо обращаться в сall-центр комплекса», — говорится в сообщении пресс-службы курорта.

Там отметили, что работы будут проводиться в несколько этапов. В настоящее время начался первый этап реконструкции, включающий подготовку и проведение полного аудита горнолыжного склона. После завершения технических мероприятий определят зоны, которым необходим ремонт, а также посчитают общую стоимость работ.

По словам конкурсного управляющего курортом Романа Носова, комплекс безостановочно эксплуатировался в течение 15 лет. «В результате от посетителей стали поступать жалобы. Нарекания касались некачественного покрытия склона, протекающей крыши, изношенности оборудования. Поэтому и было решено провести аудит, а позже реконструкцию», — пояснил он.

Как уточнил Носов, реконструкцию стали проводить после новогодних праздников, когда посещаемость горнолыжного комплекса снижается и есть возможности для катания в других местах.

О сроках реконструкции управляющая курортом компания не сообщает.

Между тем, пользователи соцсетей высказывают подозрения, что комплекс закрыли не на реконструкцию, а для сноса. «Снеж.Ком» хотят снести под видом реконструкции. Но каких-либо сроков и проектов никто не предоставляет! Плюс уже давно ходят слухи, что там хотят поставить ещё один «человейник», — пишет в Instagram сноубордист Денис Леонтьев.

На сайте для размещения коллективных обращений Change.org уже появилась петиция в адрес правительства и губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также Минспорта РФ с просьбой не допустить сноса «Снеж.Кома». Ее уже подписали около 500 человек.

По данным Арбитражного суда Московской области, компания-владелец горнолыжного склона «Снежком» — ООО «Снежная горка» была признана банкротом еще в конце ноября, в отношении нее было запущено конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 23 мая 2022 года.

«Снеж.Ком» открылся в Подмосковье в 2007 году и стал первым в России всесезонным горнолыжным комплексом. Он расположен рядом с Волоколамским шоссе, неподалеку открыта станция МЦД-2 «Пенягино».