"Авиакомпания "Уральские авиалинии" в новом году приступает к выполнению прямых рейсов из подмосковного Жуковского в Фуншал, что на португальском острове Мадейра. Рейсы Жуковский — Фуншал — Жуковский будут выполняться с 20 февраля 2022 года по воскресеньям", — говорится в сообщении перевозчика.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.