"Аэропорт принимает и отправляет самолеты в обычном режиме. Продолжается обработка и обогрев воздушных судов после ледяного дождя. Все задержанные рейсы будут обслужены по предварительному плану до 18:00 мск", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на 13:00 мск из Краснодара отправлены 22 задержанных рейса, параллельно обслуживаются рейсы по расписанию.

В свою очередь ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает о продолжающихся в ближайшие сутки сильных дождях, переходящих в мокрый снег, усилении ветра до 20 м/с, понижении температуры воздуха в крае до минус 15 градусов, подъёме уровня воды в водоемах и сходах снежных лавин.

Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада в Краснодаре несколько часов был закрыт аэропорт, в результате было задержано или отменено более 30 авиарейсов.

До 14 января в Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение, в 31 муниципальном образовании введен режим повышенной готовности.