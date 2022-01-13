Уточняется, что на 13:00 мск из Краснодара отправлены 22 задержанных рейса, параллельно обслуживаются рейсы по расписанию.
В свою очередь ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает о продолжающихся в ближайшие сутки сильных дождях, переходящих в мокрый снег, усилении ветра до 20 м/с, понижении температуры воздуха в крае до минус 15 градусов, подъёме уровня воды в водоемах и сходах снежных лавин.
Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада в Краснодаре несколько часов был закрыт аэропорт, в результате было задержано или отменено более 30 авиарейсов.
До 14 января в Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение, в 31 муниципальном образовании введен режим повышенной готовности.