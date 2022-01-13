Ранее сообщалось, что доходы Грузии от международного туризма в 2020 году составили $541,7 млн, в 2019 году — $3 млрд 268,6 млн. Таким образом, показатель вырос в 2,3 раза относительно предыдущего года, но снизился к "доковидному" 2019-му на 62%.

"Динамика восстановления доходов от международного туризма с каждым месяцем растет все более быстрыми темпами, по сравнению с 2019 годом восстановлено 38% доходов. По состоянию на декабрь показатель восстановления составил 58%", — говорится в докладе.

По данным ведомства, Грузию за 12 месяцев прошлого года посетили 1 млн 577,46 тыс. иностранных туристов. В сравнении с показателем 2019 года в восстановлено около 31% туристического потока, а в сравнении с 2020 годом рост составил 45,1%.

В целом в страну в 2021 году прибыло 1 млн. 881,27 тыс. международных путешественников, "уровень восстановления составляет 20% по сравнению с данными 2019 года, а к 2020 году количество международных путешественников увеличилось на 7,7%", уточняет администрация.

Также сообщается, что в минувшем году большая часть турпоездок была осуществлена через воздушную границу, в частности 51% — через международные аэропорты Грузии.