"Получали уклончивый ответ о своих действиях в соответствии с санкциями, введенными по отношению к Республике Крым. При этом работа продолжалась, поскольку очевидно, что экономически для компании она целесообразна. Отели Крыма получали подобные сигналы в неофициальном порядке и раньше, многие из них максимально ограничили работу с Booking либо отказались от сотрудничества", — говорится в сообщении.

Минкурортов Крыма рекомендует объектам размещения работать с российскими туроператорами и системами онлайн-бронирования, а также открывать собственные каналы продаж.

Впервые Booking ввел ограничения для средств размещения Крыма в 2018 году. С тех пор туристы могли бронировать места в отелях только при указании, что их целью является бизнес-путешествие.

В начале 2022 года, как сообщалось, Booking разослал некоторым отельерам Крыма уведомления о дополнительных ограничениях.

"Теперь гости могут забронировать номер только на одного взрослого, что соответствует типичным потребностям бизнес-путешественников. В дополнение к этому мы отключаем функцию обмена сообщениями между партнерами и гостями для объектов размещения в Крыму, чтобы снизить риск совершения бронирований с целью отдыха под видом бронирования деловой поездки", — говорится в письме, предоставленном "Интерфаксу" руководителем Ассоциации малых отелей республики Натальей Стамбульниковой.

При этом опрошенные агентством представители крупных востребованных отелей Крыма подтвердили, что писем от Booking о новых правилах не видели. В частности, уведомлений не получали члены Крымской гостиничной ассоциации.