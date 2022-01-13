Минкурортов Крыма рекомендует объектам размещения работать с российскими туроператорами и системами онлайн-бронирования, а также открывать собственные каналы продаж.
Впервые Booking ввел ограничения для средств размещения Крыма в 2018 году. С тех пор туристы могли бронировать места в отелях только при указании, что их целью является бизнес-путешествие.
В начале 2022 года, как сообщалось, Booking разослал некоторым отельерам Крыма уведомления о дополнительных ограничениях.
"Теперь гости могут забронировать номер только на одного взрослого, что соответствует типичным потребностям бизнес-путешественников. В дополнение к этому мы отключаем функцию обмена сообщениями между партнерами и гостями для объектов размещения в Крыму, чтобы снизить риск совершения бронирований с целью отдыха под видом бронирования деловой поездки", — говорится в письме, предоставленном "Интерфаксу" руководителем Ассоциации малых отелей республики Натальей Стамбульниковой.
При этом опрошенные агентством представители крупных востребованных отелей Крыма подтвердили, что писем от Booking о новых правилах не видели. В частности, уведомлений не получали члены Крымской гостиничной ассоциации.