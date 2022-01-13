Внутри РФ в прошлом году S7 перевезла 16,3 млн человек, или 92% от общего объема. Относительно 2020 года это больше на 44%, в сравнении с 2019-м — на 25%.

Зарубежные перевозки S7 составили, соответственно, 1,5 млн пассажиров: это на 43% больше, чем год назад, и в 3,3 раза меньше, чем в 2019 году.

Все российские авиакомпании в 2021 году перевезли около 112 млн человек, сообщил ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев. Относительно 2020 года, когда было перевезено 69,2 млн человек, прошлогодний пассажиропоток вырос на 62%, в сравнении с показателем 2019 года (128 млн человек) он упал почти на 13%.

Доля S7 на российском рынке авиаперевозок в 2021 году, таким образом, составила около 16% — годом ранее она достигала почти 18%, в 2019 году была на уровне 14%.

S7 — крупнейшая в РФ частная авиационная группа, включает пассажирскую авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. На конец прошлого года Филев владел 49,9% акций в ЗАО "Группа компаний С7", по 25,03% было у его дочерей Татьяны и Марии.