"В рамках фестиваля предполагается проведение конкурсов для детей всех возрастов и взрослых, где участники смогут создать свою концепцию необычных саней на основе зимнего инвентаря", — говорится в сообщении.

Принять участие в фестивале сможет любой желающий, отметили в пресс-службе ведомства. В рамках мероприятия планируется провести "Парад саней", на котором представят проекты конкурсантов, а также мастер-классы, конкурсы и концерт. Фестиваль у Коломенского кремля проводится во второй раз, он станет частью губернаторского проекта "Зима в Подмосковье". Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры Московской области.