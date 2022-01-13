"Для организации международных полетов разработан проект реконструкции действующего аэровокзала и поэтапный план предстоящих мероприятий", — сказал собеседник агентства.

Как отметил представитель кабинета министров, параллельно идет подготовка необходимого для открытия международного сообщения пакета документов. Предстоят строительные работы, а также процедуры согласования с надзорными органами и курирующими федеральными ведомствами. Проектная документация на реконструкцию пункта пропуска, оборудование и техническое оснащение зданий, помещений и сооружений разрабатывается на основании технических заданий и требований, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля.

После окончания реконструкции пункта пропуска и получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию Минтранс России создаст межведомственную комиссию по проверке его соответствия проектной документации. В первое время будет осуществляться один-два перелета в неделю, далее, после прохождения апробации планируется увеличение их количества.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" представитель аэропорта Ингушетии, в декабре прошлого года по распоряжению федерального правительства получено разрешение для выполнения международных полётов и открытия в станции воздушного пункта пропуска через госграницу РФ и приставку международный.

Международный статус присвоен благодаря усилиям главы республики Махмуд-Али Калиматова и поддержке федерального центра.

Ранее сообщалось, что аэропорт получит статус международного при условии выполнения трех требований. Одна из главных проблем — должен быть еще один перрон. Есть перрон, рассчитанный на четыре самолета, но должен быть еще один точно такой же. Нужно построить зал международного прилета со всеми атрибутами пограничного и таможенного контроля и еще одна запасная рулёжка.

По данным пресс-службы главы и правительства региона, первые международные рейсы, которые откроются из аэропорта Ингушетии, запланированы в Турцию. Власти Ингушетии планируют построить международный терминал.