Ранее сообщалось, что в 2020 году пассажиропоток составил 4,6 млн. Таким образом, к уровню прошлого года показатель увеличился на 47%.

В сообщении отмечается, что в 2021 году рост связан с расширением полетной программы базового авиаперевозчика S7 Airlines. Кроме того, увеличение пассажирских перевозок к уровню 2019 года показали авиакомпании Smartavia, "Аэрофлот", "Победа", "ИрАэро", "Азимут".

В 2021 аэропорт обслужил 6,046 млн пассажиров на внутренних рейсах — на 23,3% больше, чем в 2019 году. Наиболее популярными направлениями были Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Краснодар, Якутск, Екатеринбург, Хабаровск.

Наибольший пассажиропоток продемонстрировали такие направления, как Уфа (+175,3%), Новокузнецк (+152,9%), Анапа (+123,3%), Воронеж (+116,7%), Сочи (+112,7%), Ростов-на-Дону (+87,7%), Казань (+80,3%), Братск (+78,3%), Улан-Удэ (+78,1%).

На международных линиях было обслужено 715 тыс. пассажиров (снижение на 61,2% к уровню 2019 года). Наиболее популярными направлениями были Анталия, Ларнака, Дубаи, Каир, Занзибар, Хургада, Шарм-Эль-Шейх.

Помимо этого, по итогам 2021 года в аэропорту обслужено 2,02 млн трансферных пассажиров.

В прошлом году аэропорт обслужил 36,083 тыс. самолетовылета, грузопоток составил 35,111 тыс. тонн.

Аэропорт Новосибирск (Толмачево) — один из крупнейших по пассажиропотоку в РФ, располагает двумя взлетно-посадочными полосами и двумя терминалами: внутренним (терминал А) и международным (терминал Б).