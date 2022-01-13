"Новосибирск не досчитался 350 тыс. кресел на выездном направлении, то есть в объемах потеряна треть миллиона пассажиров. По итогам 2021 года выездной трафик из Толмачева составил 174 тыс. человек, это одна треть от 2019 года ", — сказал Наумов на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что сибирским туристам предлагались туры в 19 зарубежных аэропортов 9 стран против 13 стран в 2019 году. В том числе три новых для Новосибирска направления — Танзания, Доминикана и Мальдивы.

"Более 50% туристов по итогам 2021 года отправились в Турцию, также в четверку лидеров вошли — Египет, ОАЭ и Кипр. До ковида более 27% турпотока приходилось на Тайланд, Китай (23%), а также Турцию и Вьетнам", — рассказал Наумов.

Он добавил, что рост пассажиропотока из Новосибирска на черноморские курорты в 2021 году составил 90% (по отношению к 2019 г.). Из Новосибирска в этом направлении в минувшем году вылетели 346 тыс. человек.

"Расширилась география полетов по сравнению с 2019 годом. Если до пандемии туристы летали из Новосибирска в Симферополь, Сочи, Анапу, то в 2021 году к ним добавился Геленджик. Структура пассажиропотока распределяется между курортами Краснодарского края и Крымом как 3:1, то есть по Крыму меньше динамика", — уточнил Наумов.

По его словам, положительную динамику по развитию туризма в 2021 году определяли два фактора: во-первых, серьезные ограничения на рынке выездного туризма, которые создали повышенный спрос на внутренний туризм, во-вторых — удачная реализация госпрограммы по развитию и поддержке туризма.

Говоря о российский тенденциях, Наумов обратил внимание на данные Росстата: оборот туристической отрасли достиг 2,5 трлн рублей, показатели на 70% уступают доковидному 2019 году (1,2 трлн руб. туротрасль не получила). Ожидается, что объем внутреннего турпотока в России к 2030 году увеличится в 2,2 раза и достигнет 140 млн путешествующих россиян в год.

"2021 год показал, что российский и сибирский туризм жив, он восстанавливается. Туристические потоки в основном перенаправились из зарубежного выездного туризма на внутренний", — заключил Наумов.