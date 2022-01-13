Ранее Калужская область перенесла введение QR-кодов для посещения общественных мест с 15 декабря 2021 года на 15 января 2022 года. В новом документе говорится, что срок будет установлен отдельным постановлением.

Также на неопределенный срок продлено правило, согласно которому посещение предприятий общепита, организаций культуры, спортивных и фитнес-центров, бассейнов допускается только при наличии действующего QR-кода, соответствующей медицинской справки, либо отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в течение 48 часов до момента визита.

Кроме того, для предприятий общественного питания до 28 февраля продлены ограничения на работу в ночное время — они не должны принимать посетителей с 23:00 до 06:00 мск.

По данным федерального оперштаба по COVID-19 на 13 января, в Калужской области заразились коронавирусом 66 700 человек, скончались 1 255, в том числе 136 и 2 за последние сутки соответственно.