"Пока мы не видим кратного увеличения загрузки коек (в ковид-госпиталях — ИФ), решения о возвращении QR-кодов в Ставропольском крае приниматься не будет", — заявил Владимиров на пресс-конференции в четверг.

По его словам, во время, когда действовала необходимость использования QR-кодов при входе в общественные места, их посещаемость снизилась примерно на 30%.

Губернатор отметил, что когда принималось решение о введении необходимости предъявления QR-кодам, вполне ожидаем был "эффект отложенной госпитализации".

"Сегодня мы видим рост (заболеваемости — ИФ), который вполне был ожидаем. Мы формировали резервы средств индивидуальной защиты, коек, врачей", — подчеркнул он.

С 8 декабря 2021 года в Ставропольском крае посещать музеи, библиотеки, выставочные залы, театры и концертные залы, кинотеатры, предприятия общественного питания, спортивные объекты и комплексы, МФЦ, салоны красоты и косметические салоны можно было только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. В случае медицинского отвода нужно было предъявлять ПЦР-тест.

Такие же меры с 22 декабря действовали и при размещении граждан в санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, домах отдыха, гостиницах, туристских базах, кемпингах, гостевых домах, загородных базах отдыха и иных аналогичных объектах.

23 декабря 2021 года Владимиров подписал постановление, согласно которому в регионе до 20 января была приостановлена необходимость предъявления QR-кода о вакцинации против коронавируса при посещении общественных мест.