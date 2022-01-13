По его словам, во время, когда действовала необходимость использования QR-кодов при входе в общественные места, их посещаемость снизилась примерно на 30%.
Губернатор отметил, что когда принималось решение о введении необходимости предъявления QR-кодам, вполне ожидаем был "эффект отложенной госпитализации".
"Сегодня мы видим рост (заболеваемости — ИФ), который вполне был ожидаем. Мы формировали резервы средств индивидуальной защиты, коек, врачей", — подчеркнул он.
С 8 декабря 2021 года в Ставропольском крае посещать музеи, библиотеки, выставочные залы, театры и концертные залы, кинотеатры, предприятия общественного питания, спортивные объекты и комплексы, МФЦ, салоны красоты и косметические салоны можно было только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. В случае медицинского отвода нужно было предъявлять ПЦР-тест.
Такие же меры с 22 декабря действовали и при размещении граждан в санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, домах отдыха, гостиницах, туристских базах, кемпингах, гостевых домах, загородных базах отдыха и иных аналогичных объектах.
23 декабря 2021 года Владимиров подписал постановление, согласно которому в регионе до 20 января была приостановлена необходимость предъявления QR-кода о вакцинации против коронавируса при посещении общественных мест.