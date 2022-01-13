Она познакомит посетителей Русского музея с творчеством знаменитых представителей ленинградской графики ХХ века. Экспозиция завершает выставочную программу, приуроченную к 90-летию Александра Георгиевича Траугота. Значительная часть произведений ранее не экспонировалась.

Братья Александр (1931) и Валерий (1936-2009) Трауготы являются крупнейшими ленинградскими мастерами книжной иллюстрации и книжного оформления середины ХХ века. Их работы, подписанные запоминающимся тройным инициалом "Г. А. В.", стали одной из самых ярких страниц в истории искусства советской книги послевоенного периода. Трауготы начали работу в сфере книжного оформления во второй половине 1950-х годов. Первые книги художники иллюстрировали втроём — отец и братья.

Особый подход Трауготов к графике проявился в подчеркнутом форсировании колористической основы цветной иллюстрации и мастерском владении техникой быстрого рисунка. На основной части выставки представлены произведения книжной графики — оригиналы иллюстраций и эскизов к многочисленным произведениям мировой художественной литературы.

Особое внимание уделено детским иллюстрациям Трауготов 1960-1990-х годов: обширные графические комментарии к сказкам Ханса Кристиана Андерсена, рисунки и акварели к произведениям Мориса Метерлинка, Эдмона Ростана, Александра Пушкина, Антона Чехова, Александра Куприна, Льва Толстого, Александра Волкова, Нины Гернет, Бориса Сергуненкова, а также к русским народным сказкам.

Посетители познакомятся с уникальными графическими произведениями 1950-х — начала 1960-х годов — иллюстрациями к книгам, посвященным цирку, которые так и не вышли в свет. Также будут показаны станковые работы братьев, написанные в разные периоды их творчества (с начала 1970-х до конца 2021 года): портреты, пейзажи и натюрморты.

Экспозиция дополнена произведениями декоративно-прикладного искусства.