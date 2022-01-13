Как сообщалось, в 2019 году пассажиропоток тамбовского аэропорта составил 18,4 тыс. пассажиров. Таким образом, по сравнению с "доковидным" годом показатель вырос в 1,7 раза.

По данным пресс-службы, в 2022 году аэропорт планирует обслужить 777 парных авиарейсов, что в 1,7 раза больше, чем в 2021 году.

В текущем году рейсы запланированы по традиционным маршрутам: Екатеринбург, Санкт-Петербург, Краснодар, а также по новым направлениям — Казань, Калининград и в зимний период в Сочи. Кроме того, сохранятся перелеты в Москву, которые были возобновлены в прошлом году.

Тамбовский аэропорт занимается только коммерческими перевозками пассажиров и обеспечивает выполнение рейсов авиакомпании "Руслайн". Пропускная способность аэровокзала — 50 пассажиров в час. В апреле 2020 года аэропорт получил статус федерального.

Тамбовский аэропорт является областным государственным бюджетным учреждением. Для оперативного управления аэропортом создано и функционирует областное учреждение "Аэропорт "Тамбов".