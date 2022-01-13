"Омикрон" — это, возможно, начало конца этой пандемии", — приводят франкоязычные СМИ слова министра.

"Возможно, мы на пороге переломного момента, который может быть решительным для перехода от этапа пандемии к эндемическому этапу, учитывая уровень достигнутого иммунитета населения, который сейчас на высоком уровне", — добавил он.

Берсе отметил, что "омикрон" более заразный, но менее опасный штамм коронавируса. Он также предупредил, что не следует терять бдительность, и напомнил, что вакцинация хорошо защищает от тяжелого течения болезни.

В Швейцарии полную вакцинацию от коронавируса прошли около 67% населения, за время пандемии в стране выявили свыше 1,57 млн случаев COVID-19, из них более 12,4 тыс. имели летальный исход.

Ранее мнение о том, что "омикрон" может оказаться предвестником победы над COVID-19, высказывали в Дании. Так, технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе заявил, что особенности протекания COVID-19 при заражении штаммом "омикрон" позволяют выдвинуть версию, что волна заболеваемости от "омикрона" может стать последней за пандемию.

Она отметила, что риск госпитализации в случае заражения "омикроном" в два раза ниже, чем при инфицировании вариантом "дельта".

"Это может быть тем, что выведет нас из пандемии, поскольку ("омикрон" — ИФ) может вызвать последнюю волну коронавируса", — подытожила она.