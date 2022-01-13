Как сообщил Рогозин на совещании, посвященном итогам работы "Роскосмоса" за 2021 год, одним из преимуществ разрабатываемой станции станет наличие "коммерческого сегмента".

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

31 июля научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции.

Завершение эксплуатации МКС запланировано на 2028 год, к этому времени "Роскосмос" должен запустить в работу новую российскую орбитальную станцию.

Как сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, а в дальнейшем их число увеличат до шести. Экипаж станции будут составлять два-четыре человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

16 июня Рогозин сообщал, что "Роскосмос" не собирается ставить на поток полеты космических туристов к МКС, даже если поступит большое количество заявок.

"Нам не хотелось бы всё монетизировать, это не очень честно в отношении такой важной программы, как Международная космическая станция, поэтому мы не будем перебарщивать с космическими туристами, даже если будет поступать достаточно много заявок", — сказал Рогозин на брифинге космической конференции GLEX в Санкт-Петербурге.

25 июня 2019 года госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures заключили контракт на доставку двух космических туристов в 2023 году на МКС.