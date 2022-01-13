Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.
31 июля научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции.
Завершение эксплуатации МКС запланировано на 2028 год, к этому времени "Роскосмос" должен запустить в работу новую российскую орбитальную станцию.
Как сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, а в дальнейшем их число увеличат до шести. Экипаж станции будут составлять два-четыре человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.
16 июня Рогозин сообщал, что "Роскосмос" не собирается ставить на поток полеты космических туристов к МКС, даже если поступит большое количество заявок.
"Нам не хотелось бы всё монетизировать, это не очень честно в отношении такой важной программы, как Международная космическая станция, поэтому мы не будем перебарщивать с космическими туристами, даже если будет поступать достаточно много заявок", — сказал Рогозин на брифинге космической конференции GLEX в Санкт-Петербурге.
25 июня 2019 года госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures заключили контракт на доставку двух космических туристов в 2023 году на МКС.