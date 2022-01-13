Глава ГУВМ отметила, что одновременно закрепляется возможность совмещения отдельных целей пребывания, например, "работа" и "учеба".
"Также иностранному гражданину независимо от цели пребывания в нашей стране предоставляется возможность совершать туристические поездки", — пояснила она.
В настоящий момент в миграционной карте предлагается на выбор семь целей въезда, среди которых "служебная", "туризм", "коммерческая", "учеба", "работа", "частная", "транзит".
Неверно указанная цель является нарушением части 2 статьи 18.8 КоАП РФ и влечет наложение штрафа от двух до семи тысяч рублей, а также возможность административного выдворения.
Ранее сообщалось, что МВД разрабатывает новый закон в сфере миграции. В рамках принятия обновленной миграционной политики планируется создание нового правового режима для долгосрочного пребывания иностранных граждан в России, модернизация механизмов регулирования трудовой миграции, обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, а также комплексная информатизация системы государственного управления в сфере миграции.
По словам первого замминистра МВД России Александра Горового, реформирование правовой основы миграционной политики должно быть завершено к 2025 году.