"Законопроектом предусматривается, что иностранный гражданин, в случае изменения обстоятельств его пребывания в России, сможет изменить цель пребывания, например, с частной на рабочую без выезда из РФ, обратившись в органы внутренних дел", — сказала Казакова в интервью "Интерфаксу".

Глава ГУВМ отметила, что одновременно закрепляется возможность совмещения отдельных целей пребывания, например, "работа" и "учеба".

"Также иностранному гражданину независимо от цели пребывания в нашей стране предоставляется возможность совершать туристические поездки", — пояснила она.

В настоящий момент в миграционной карте предлагается на выбор семь целей въезда, среди которых "служебная", "туризм", "коммерческая", "учеба", "работа", "частная", "транзит".

Неверно указанная цель является нарушением части 2 статьи 18.8 КоАП РФ и влечет наложение штрафа от двух до семи тысяч рублей, а также возможность административного выдворения.

Ранее сообщалось, что МВД разрабатывает новый закон в сфере миграции. В рамках принятия обновленной миграционной политики планируется создание нового правового режима для долгосрочного пребывания иностранных граждан в России, модернизация механизмов регулирования трудовой миграции, обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, а также комплексная информатизация системы государственного управления в сфере миграции.

По словам первого замминистра МВД России Александра Горового, реформирование правовой основы миграционной политики должно быть завершено к 2025 году.