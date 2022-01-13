"За новогодние праздники в области побывало на 24,3% туристов больше, чем за тот же период прошлого года — более 87 тысяч человек. Большинство — из Москвы (38%) и Подмосковья (25%), а также других регионов Центрального федерального округа", — сказала Соломатина.

Она отметила, что в рамках работы по комплексному продвижению, благодаря сотрудничеству с правительством Москвы и Мосметро, в пешеходной зоне бизнес-квартала Москва-Сити разместили туристско-информационный центр, сотрудники которого проводили презентацию региона в эти новогодние праздники.

Также для жителей и гостей региона стартовал новый проект — в локациях исторического центра Тулы прошла серия уличных сетов современной музыки.

"Такой музыкальный фестиваль помогает объединить исторический центр в единое пространство и повысить его туристическую связность", — подчеркнула Соломатина.

Положительный отклик жителей и гостей города получили новые арт-объекты и фотозоны в центре Тулы, музыкальный ретро-трамвай, а также ежедневные часовые музыкальные программы в шатре на площади Ленина.

Кроме того, музеи Тульской области в новогодние праздники посетили 105 тыс. человек.

В числе наиболее популярных — Музей оружия, музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна", Тульский кремль, Экзотариум, Музей станка и Музей международного пряника.