"Всего по состоянию на 06:00 мск в статусе задержанных 25 авиарейсов, 8 рейсов отменены, 6 самолетов находятся на запасных аэродромах. Два самолета из Анапы авиакомпании "ЮТэйр" и "Смартавиа" уже вылетели в Краснодар и Москву соответственно. Из Краснодара отправлен рейс в Новый Уренгой авиакомпании "Ямал", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры нескольких задержанных рейсов были отправлены на запасные аэродромы. Так, самолеты авиакомпаний "Россия" и "Таймыр" вылетят из Ростова-на-Дону соответственно в Пулково (Петербург) и Толмачёво (Новосибирск), "Смартавиа" совершит рейс из Анапы в Пулково.

Ранее сообщалось, что аэропорт Краснодара из-за обильного снегопада приостановил свою работу до 03:00 мск 13 января. В Краснодарском крае из-за непогоды объявлены экстренные и штормовые предупреждения до 14 января. На дорогах развернуты пункты обогрева