"После возобновления работы в аэропорт Алматы прибыл первый международный рейс по направлению Анталья-Алматы авиакомпании Air Astana", — сообщили в комитете.

На сегодня в/из аэропорта Алматы планируется выполнение международных рейсов по маршруту Коломбо — Алматы авиакомпании Air Astana и Алматы — Сеул авиакомпании Asiana Airlines.

Как сообщалось, на четверг с 8:00 до 21:00 запланировано выполнение порядка 8 рейсов из Нур-Султана в Алматы и обратно.

В ночь на 6 января на аэропорт Алматы было совершено нападение в ходе массовых беспорядков. Воздушная гавань была разгромлена, разбиты витрины кафе, магазинов, пунктов продаж авиабилетов.

Аэропорт Алматы — крупнейший в Казахстане, построен в 1935 году. Акционерами аэропорта являются турецкая TAV Airports (85%) и фонд Kazakhstan Infrastructure Fund (15%).