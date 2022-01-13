"Доставленные в Россию самолетами военно-транспортной авиации российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки, на отдых к родственникам. В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались гостиницах города. Находясь в отелях, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации", — отмечается в сообщении на сайте Минобороны.

Ведомство информирует, что накануне в Москву из Казахстана доставлены 146 российских граждан.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности.

В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

От РФ в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за удвоения цен на сжиженный газ, которые переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Правительство Казахстана было отправлено в отставку, президент Казахстана возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике чрезвычайное положение.