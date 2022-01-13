Ведомство информирует, что накануне в Москву из Казахстана доставлены 146 российских граждан.
В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности.
В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.
От РФ в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.
2 января в Казахстане начались акции протеста из-за удвоения цен на сжиженный газ, которые переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Правительство Казахстана было отправлено в отставку, президент Казахстана возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике чрезвычайное положение.