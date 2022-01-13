"В период с 14 по 16 января включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни. Родителям настоятельно рекомендуется следить за местонахождением своих детей.