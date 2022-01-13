"Минэкономики региона презентовала в Народном собрании новую модель социально-экономического развития республики, в рамках которого планируется создание к 2030 году около 14 тысяч новых рабочих мест", — сказал представитель законодательного органа.

По его словам, структура экономики региона включает в себя следующие основные отрасли: агропромышленный комплекс и сельхозпереработка, промышленность, ЖКХ и туризм.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов поставил перед правительством задачи улучшения инвестиционной активности и развития МСП, увеличения количества рабочих мест, обеспечения условий для создания на территории региона особой экономической зоны, индустриальных парков и технопарков.

Как отметил собеседник агентства, основой развития станут четыре направления, а именно кластеры алюминиевой промышленности, АПК, туризма и креативной индустрии.

Формирование алюминиевого кластера должно завершиться к концу текущего года. Он объединяет 11 предприятий, в том числе из городов Москвы, Краснодара и Самары.

Социально-экономический эффект планируется достичь за счет создания свыше 1 тыс. рабочих мест, достижения повышения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 2030 года в размере свыше 1 млрд руб.

Следующим по значимости является агропромышленный кластер. В него войдут производители фруктов, овощей, молочных продуктов, мяса птицы. Также предполагается создание предприятий глубокой сельхозпереработки.

В 2020 — 2021 годах расширению агропромышленного кластера способствовала реализация инвестпроектов по закладке плодовых культур черешневого сада и одного из крупнейших в России орехового сада.

Туркластер образовался в 2011 году после включения в Северо-Кавказский туристский кластер два высокогорных муниципальных района, тем самым образовав туристско-рекреационную особую экономическую зону на территориях Сунженского и Джейрахского районов.

Разработана концепция горно-туристических центров по созданию всесезонных горнолыжных курортов " Цори"на территории Сунженского района и "Армхи" и Джейрахского района. Нужно подготовить планы территорий и проектно-сметная документация инженерной, транспортной и спортивной инфраструктуры этих курортов.

Ранее глава кабинета министров Ингушетии Владимир Сластенин заявлял, что российские сенаторы предложили разработать новую экономическую программу для республики до 2030 года именно с учетом показателей безработицы, низкого уровня зарплат.

Сластенин напомним, что такая программа уже реализуется, в 2020 году она была принята для развития 10 территорий РФ.