Такое решение в среду приняла межведомственная комиссия для сдерживания распространения инфекции на территории республики.

"15 января обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за границы независимо от статуса вакцинации", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра Казахстана.

Наряду с этим комиссия приняла решение продлить норму, разрешающую посещать ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам, имеющим "зеленый" статус, с 13 января вход в спа, спортивно-оздоровительные и фитнес-центры также разрешен только с "зеленым" статусом.

В Казахстане для посещения некоторых объектов необходимо предъявлять на входе специальный QR-код, который отобразит рейтинг риска посетителя — "красный", "желтый", "синий" или "зеленый".

"Зеленый" статус показывает, что посетитель прошел ПЦР-тестирование и имеет отрицательный результат по COVID-19, также им отмечаются граждане, которые прошли полный курс вакцинации; "синий" — отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19; "желтый" — обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19; "красный" — зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.