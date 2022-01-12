"Теперь гости могут забронировать номер только на одного взрослого, что соответствует типичным потребностям бизнес-путешественников. В дополнение к этому мы отключаем функцию обмена сообщениями между партнерами и гостями для объектов размещения в Крыму, чтобы снизить риск совершения бронирований с целью отдыха под видом бронирования деловой поездки", — говорится в письме, предоставленном агентству Стамбульниковой.

По ее словам, такие письма получили в основном те владельцы средств размещений, которые зарегистрировались на Booking.com после 2014 года.

Глава регионального отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский заявил, что пока не знает о новых ограничениях, но не удивлен. "Если у нас некоторые российские компании не работают с Крымом, то чего мы хотим от Booking? Удивительно, что он вообще работал раньше", — отметил он.

Члены Крымской гостиничной ассоциации таких писем не получали, сообщил агентству ее председатель Сергей Маковей. Однако, по его мнению, местным отелям стоит самим отказаться от этого иностранного сервиса.

Опрошенные "Интерфаксом" представители крупных востребованных отелей Крыма также подтвердили, что писем от Booking о новых правилах не видели.

Впервые Booking.com ввел ограничения для средств размещения Крыма в 2018 году. С тех пор туристы могли бронировать места в отелях только при указании, что их целью является бизнес-путешествие.