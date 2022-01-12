"По предварительной оценке, с 1 декабря по 9 января туристско-экскурсионный поток в Нижегородской области составил более 250 000 человек. При этом только в новогодние праздники, с 31 декабря по 9 января, регион посетило около 120 000 человек", — сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области в среду.

Пресс-служба напоминает, что в статусе новогодней столицы город встретил Новый год впервые. Праздничные мероприятия продолжались в течение месяца — с 11 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что с начала январских праздников на центральной пешеходной улице Нижнего Новгорода постоянно работали площадки с участием актеров.

Одна из главных локаций фестиваля стала Нижегородская ярмарка. Рядом с ней открылся каток и резиденция Деда Мороза. На стадионе "Труд" в течение нескольких дней проходило ледовое представление Ильи Авербуха "Щелкунчик". Закрыло фестиваль 9 января шоу Татьяны Навки "Спящая красавица", и в этот день Нижний Новгород передал титул "Новогодней столицы России — 2023" Новосибирску.

В городском департаменте развития предпринимательства "Интерфаксу" уточняли, что туристы забронировали на январские праздники почти 100% номерного фонда городских гостиниц.