"В эти новогодние каникулы Петербург посетили 914 тыс. туристов. Для сравнения, туристский поток в Петербург за тот же отрезок времени в 2019-2020 годах составил 1,3 млн человек. В 2020 году, до начала пандемии, с января по март, в город приехали 500 тыс. иностранных туристов – значительная часть из которых побывала на новогодних торжествах и участвовала в различных зимних мероприятиях", — говорится в сообщении.

По словам председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, одним из наиболее востребованных прогулочных маршрутов на новогодние праздники стал маршрут от стрелки Васильевского острова через Дворцовый мост, Александровский сад до Новой Голландии, а оттуда по Крюковому каналу – от Мариинского театра до Никольского собора, Семимостья и Никольских рядов.

Как отмечает комитет по развитию туризма, более 236 тыс. жителей и гостей Петербурга побывали в городских театрах, музеях и на катках в новогодние праздники. Центральный городской каток на Конюшенной площади с 25 декабря посетили почти 5 тыс. человек. Еще более 5 тыс. зрителей посмотрели на этой площадке спектакль "Золушка" Государственного детского ледового театра. На Елагином острове с 22 декабря успели покататься на коньках 30 тыс. человек. Выставки в музеях посетили 123 тыс. человек.

"Не менее востребованной на новогодних каникулах оказалась поездка в Кронштадт, на "Остров Фортов", который уже зарекомендовал себя как новый культурный и туристский кластер и одно из лучших мест для отдыха с детьми. С 31 декабря по 9 января новогоднее досуговое пространство посетили порядка 120 тыс. человек", — добавили в пресс-службе.

Горнолыжные курорты в Петербурге посетили на новогодних каникулах 30 тыс. туристов. Кроме того, в городе останавливались путешественники, следовавшие в Ленинградскую область и по другим маршрутам "Серебряного ожерелья России".

По итогам 2021 года турпоток в Санкт-Петербург составил более 6 млн человек, из них — 5,8 млн российских путешественников и 250 тыс. иностранных туристов. Туристы принесли в экономику города 234 млрд рублей.