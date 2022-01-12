"В отношении перевозок льготных категорий граждан Минтрансом выработаны подходы, утверждены правительством решения по обеспечению гарантированного права приобретения каждым гражданином льготной категории, в основном это ДФО (Дальневосточный федеральный округ — ИФ), до четырех авиабилетов в одном направлении или двух билетов в направлении туда и обратно по специальным тарифам в течение всего календарного года", — пояснил министр.

Глава Минтранса отметил, что такое же право дано всем гражданам, проживающим на территории ДФО. Дальневосточники также смогут приобрести до четырех авиабилетов или двух билетов в направлении туда и обратно по специальным тарифам в течение всего календарного года.

"При условии, что срок бронирования не превышает шести месяцев. Данное ограничение не распространяется на полеты в обратном направлении", — уточнил Савельев.

В 2022 году для обеспечения доступности авиаперевозок реализуется три программы государственной поддержки: это повышение доступности авиаперевозок граждан, развитие региональных перевозок и субсидирование авиакомпании "Аврора".

"Из федерального бюджета выделен беспрецедентный объем финансирования — 27,5 млрд рублей. Это позволит перевезти около 5 млн пассажиров. Из указанных 27,5 млрд рублей, 18,7 млрд рублей, или 68% приходится на Дальневосточный федеральный округ, что позволит расширить маршрутную сеть, включая полеты в такие города как Якутск и Читу", — заметил министр.

Для повышения доступности авиаперевозок на Дальнем Востоке в программе развития региональных перевозок увеличена доля субсидирования дальневосточных маршрутов до 30%. Ранее доля не превышала 22%.